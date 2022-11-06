Бензема не сыграет в матче против «Райо Вальекано» из-за плохого самочувствия
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нападающий Карим Бензема пропустит матч 13-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано».
«Карим не сыграет, потому что он плохо себя чувствует. Казалось, что он в порядке, но ему немного трудно, и он не сможет сыграть, — цитирует Анчелотти официальный сайт «Реала».
Матч «Райо Вальекано» — «Реал» пройдет в понедельник, 7 ноября.
Перед игрой 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (3:1) у 34-летнего француза была диагностирована мышечная усталость четырехглавой мышцы левой ноги.
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|1
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|34
|
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|12
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|2
|0
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|32
|
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|Атлетико
|13
|7
|3
|3
|21-13
|24
|
4
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|12
|7
|2
|3
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|23
|
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|13
|7
|2
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|23
|
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|
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|21
|
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|
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|5
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|17
|
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|4
|5
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|
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|13
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|5
|5
|12-19
|14
|
13
|Мальорка
|12
|3
|4
|5
|10-13
|13
|
14
|Альмерия
|13
|4
|1
|8
|15-22
|13
|
15
|Жирона
|13
|3
|4
|6
|18-21
|13
|
16
|Эспаньол
|13
|2
|6
|5
|16-21
|12
|
17
|Сельта
|13
|3
|2
|8
|14-26
|11
|
18
|Кадис
|13
|2
|5
|6
|8-24
|11
|
19
|Севилья
|12
|2
|4
|6
|11-19
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|
20
|Эльче
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37 тур
38 тур
|4.11
|23:00
|
Жирона – Атлетик
|2 : 1
|5.11
|16:00
|
Хетафе – Кадис
|0 : 0
|5.11
|18:15
|
Вальядолид – Эльче
|2 : 1
|5.11
|20:30
|
Сельта – Осасуна
|1 : 2
|5.11
|23:00
|
Барселона – Альмерия
|2 : 0
|6.11
|16:00
|
Атлетико – Эспаньол
|1 : 1
|6.11
|18:15
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|1 : 1
|6.11
|20:30
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
|6.11
|23:00
|
Бетис – Севилья
|- : -
|7.11
|23:00
|
Р. Вальекано – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|
|
Яго Аспас
Сельта
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|10
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|6
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|11
|1
|5
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