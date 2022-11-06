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Сегодня, 20:39

Бензема не сыграет в матче против «Райо Вальекано» из-за плохого самочувствия

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нападающий Карим Бензема пропустит матч 13-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано».

«Карим не сыграет, потому что он плохо себя чувствует. Казалось, что он в порядке, но ему немного трудно, и он не сможет сыграть, — цитирует Анчелотти официальный сайт «Реала».

Матч «Райо Вальекано» — «Реал» пройдет в понедельник, 7 ноября.

Перед игрой 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (3:1) у 34-летнего француза была диагностирована мышечная усталость четырехглавой мышцы левой ноги.

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28%

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23%

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ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
Карим Бензема
Карло Анчелотти
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Ла лига: «Барселона» победила «Альмерию», «Райо Вальекано» — «Реал» и другие матчи 13-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 1 1 31-4 34
2
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
3
 Атлетико 13 7 3 3 21-13 24
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Осасуна 13 7 2 4 15-12 23
6
 Р. Сосьедад 13 7 2 4 17-16 23
7
 Атлетик 13 6 3 4 21-14 21
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Вальядолид 13 5 2 6 13-18 17
11
 Валенсия 13 4 4 5 19-15 16
12
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
13
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
14
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
15
 Жирона 13 3 4 6 18-21 13
16
 Эспаньол 13 2 6 5 16-21 12
17
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
18
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
19
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
20
 Эльче 13 0 4 9 9-29 4
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 23:00
Жирона – Атлетик
 2 : 1
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
 0 : 0
5.11 18:15
Вальядолид – Эльче
 2 : 1
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 1 : 2
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 2 : 0
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 1 : 1
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 1 : 1
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
 - : -
6.11 23:00
Бетис – Севилья
 - : -
7.11 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 10 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 6 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 11 1 5
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