«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Валенсией»

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Валенсией» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Уже в начале первого тайма игрок «летучих мышей» Уго Гильямон отправил мяч в свою сетку.

Вскоре с поля был удален защитник «Сосьедада» Артис Элустондо.

Еще в первом тайме «Валенсия» усилиями Самуэля Диаса Лино выравняла положение, но не смогла додавить соперника.

«Валенсия» не может выиграть на протяжении пяти матчей: команды занимает 11-е место с 16 очками.

«Сосьедад» набрал первое очко в последних трех матчах: 6-е место (23 очка).