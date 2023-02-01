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Мбаппе пожалел, что не перешел в «Реал» — он сказал своему окружению, что контракт с «ПСЖ» действует до 2024 года, а не до 2025-го

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал», сообщает журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV.

По данным источника, форвард пожалел, что не перешел в состав мадридского клуба прошлым летом.

Помимо этого, он рассказал своему окружению, что его контракт с «ПСЖ» действует до 2024 года, а не до 2025-го, как сообщалось официально.

Мбаппе был в статусе свободного агента летом 2022 года, но отказался от предложения «Реала» и предпочел остаться в «ПСЖ».

Ранее главный тренер парижан Кристоф Гальтье назвал Мбаппе вице-капитаном команды, однако после публичного недовольства Преснеля Кимпембе, заявил, что оговорился.

В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 25 матчей во всех турнирах, 25 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
2
0
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Доэрти перешел в «Атлетико»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 15 2 1 37-6 47
2
 Реал 18 13 3 2 38-16 42
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 18 9 4 5 20-14 31
6
 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
7
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
8
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
9
 Атлетик 19 7 5 7 25-20 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Валенсия 18 5 5 8 25-21 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
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