Адвокаты Алвеса предоставили суду запись, которая должна подтвердить его невиновность

Адвокаты бывшего футболиста «Барселоны» Дани Алвеса 1 февраля предоставили испанскому суду видео, на котором футболист запечатлен с девушкой, обвинившей его в изнасиловании в ночном клубе Барселоны.

Как сообщает издание RMC Sport, защита бразильца представила запись, которая, как предполагается, подтверждает правоту 39-летнего футболиста в том, что его отношения с обвинительницей были по обоюдному согласию.

По словам адвокатов, эти кадры «радикально противоречат» рассказу жертвы об инциденте, поскольку на них не видно атмосферы «террора, страха и доминирования» между Алвесом и молодой женщиной.

31 января сообщалось, что защита футболиста потребовала освободить его из-под стражи.

Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. 39-летний футболист был задержан и взят под стражу 20 января. В случае если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.