Гальтье признался, что оговорился, когда назвал Мбаппе вице-капитаном «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье объяснил свои слова по поводу назначения нападающего Килиана Мбаппе вице-капитаном.

«Мбаппе вице-капитан? Это ошибка коммуникации. Я оговорился. Он один из вице-капитанов. У нас их четверо: Мбаппе, Рамос, Кимпембе и Верратти», — приводит L'Equipe слова Гальтье.

После матча Кубка Франции, в котором Мбаппе забил 5 мячей, тренер сказал, что Мбаппе назначен вице-капитаном, на что резко отреагировали некоторые болельщики клуба, а защитник Преснель Кимпембе написал в социальных сетях, что впервые узнал об этом, но уважает решение клуба.