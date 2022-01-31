«ПСЖ» не планирует приобретать Усмана Дембеле зимой

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не перейдет в «ПСЖ» зимой

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не перейдет в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По информации источника, «ПСЖ» не планирует приобретать 24-летнего француза.

Отмечается, что парижский клуб не будет подписывать новых игроков зимой. Парижане считают, что состав укомплектован и хотят продать защитника Левена Курзава.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» требует от «ПСЖ» 20 миллионов евро за Дембеле.