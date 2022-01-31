Пике: «Я бы послал все окружение «Барселоны», оно токсичное»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что бы он сделал на посту президента каталонского клуба.

«Я многое бы изменил и сделал бы «Барселону» более современным клубом, — приводит слова Пике во время стрима на Twitch Marca. — Я бы послал все окружение «Барселоны», оно токсичное. Послал бы любого, кто чувствует себя частью окружения».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 26 матчах за «Барселону». Контракт 34-летнего испанца с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.