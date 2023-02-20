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Фати: «Я надеюсь провести в «Барселоне» еще много лет»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал интерес со стороны английских клубов.

«У меня действующий контракт с «Барселоной». Он рассчитан до конца июня 2027 года. Я надеюсь провести в команде еще много лет», — приводит слова Фати Marca.

В соглашении 20-летнего игрока прописана сумма отступных, которая составляет 1 миллиард евро.

В этом сезоне Фати сыграл за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ансу Фати
ФК Барселона
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 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
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 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
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 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
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 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
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 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
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17.02 23:00
Жирона – Альмерия
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Бетис – Вальядолид
 2 : 1
18.02 20:30
Мальорка – Вильярреал
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18.02 23:00
Осасуна – Реал
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19.02 16:00
Эльче – Эспаньол
 0 : 1
19.02 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
19.02 20:30
Атлетико – Атлетик
 1 : 0
19.02 23:00
Барселона – Кадис
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