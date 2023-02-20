Фати: «Я надеюсь провести в «Барселоне» еще много лет»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал интерес со стороны английских клубов.

«У меня действующий контракт с «Барселоной». Он рассчитан до конца июня 2027 года. Я надеюсь провести в команде еще много лет», — приводит слова Фати Marca.

В соглашении 20-летнего игрока прописана сумма отступных, которая составляет 1 миллиард евро.

В этом сезоне Фати сыграл за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.