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Сегодня, 16:06

Рональд Араухо: «Я всегда хотел оставаться в «Барселоне». Я доказал это продлением контракта»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо заявил, что он доволен своим положением в каталонской команде.

«Я очень счастлив в «Барселоне» и всегда об этом говорил. Я доказал это своим решением продлить контракт с командой. Я всегда хотел остаться здесь, даже несмотря на многие предложения, которые у меня были», — приводит слова Араухо Efe.

Действующее соглашение уругвайского защитника с каталонцами рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 23-летний Араухо сыграл за «Барселону» в 17 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
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18.02 16:00
Р. Сосьедад – Сельта
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Эльче – Эспаньол
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