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19 апреля, 23:00

Мостовой считает, что «Реал» может воспользоваться кризисным состоянием «Барселоны» после вылета из ЛЧ

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Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».

«Читал новости, что после класико будет известно, останется ли Хави в клубе. Мое мнение: его нужно оставить. Хави всегда был одним из величайших полузащитников в истории испанского, да и мирового футбола в том числе. Хави пришел в «Барсу» в непростое время. В принципе, он осознанно пришел и знал, что его ждет. После домашнего вылета от «ПСЖ» в Лиге чемпионов команда в ужасном психологическом состоянии. Этим кризисным моментом может воспользоваться команда Анчелотти. К этому дерби подходят в разном состоянии: «Реал» прошел дальше и в чемпионате идет на первом месте, а «Барса» вылетела. Трудно предположить, как будет складываться игра. Не будем забывать, что у «Реала» есть своя «магия», — цитирует Мостового ODDS.ru.

Игра состоится 21 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22.00 мск.
«Реал» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 78 очков в 31 матче. «Королевский» клуб опережает «Барселону» на 8 очков.

Источник: ODDS.ru
Александр Мостовой
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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«Реал» — «Барселона»: во сколько начало матча и как смотреть трансляцию класико

«Атлетик» дома сыграл вничью с «Гранадой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 31 24 6 1 67-20 78
2
 Барселона 31 21 7 3 62-34 70
3
 Жирона 31 20 5 6 63-39 65
4
 Атлетико 31 19 4 8 59-36 61
5
 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6
 Р. Сосьедад 31 13 11 7 45-33 50
7
 Валенсия 31 13 8 10 34-32 47
8
 Бетис 31 11 12 8 38-37 45
9
 Вильярреал 31 10 9 12 49-54 39
10
 Хетафе 31 9 12 10 37-43 39
11
 Осасуна 31 11 6 14 36-44 39
12
 Лас-Пальмас 31 10 7 14 29-35 37
13
 Севилья 31 8 10 13 39-44 34
14
 Алавес 31 8 8 15 26-38 32
15
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
16
 Р. Вальекано 31 6 13 12 25-38 31
17
 Сельта 31 6 10 15 33-46 28
18
 Кадис 31 4 13 14 21-41 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 31 1 11 19 30-62 14
Результаты / календарь
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38 тур
19.04 22:00
Атлетик – Гранада
 1 : 1
20.04 15:00
Сельта – Лас-Пальмас
 - : -
20.04 17:15
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
20.04 19:30
Валенсия – Бетис
 - : -
20.04 22:00
Жирона – Кадис
 - : -
21.04 15:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 - : -
21.04 17:15
Альмерия – Вильярреал
 - : -
21.04 19:30
Алавес – Атлетико
 - : -
21.04 22:00
Реал – Барселона
 - : -
22.04 22:00
Севилья – Мальорка
 - : -
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Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 17
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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