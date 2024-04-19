«Атлетик» дома сыграл вничью с «Гранадой»

«Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Гранадой» в матче 32-го тура ла лиги — 1:1.

Гости открыли счет благодаря автоголу Иньяки Уильямса на 6-й минуте. «Атлетик» отыгрался усилиями Горки Гурусеты на 24-й минуте.

«Атлетик» (58 очков) занимает пятое место в ла лиге. «Гранада» (18) идет предпоследней в турнирной таблице.