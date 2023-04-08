Миятович: «В «Реале» что-то происходит, Анчелотти не так счастлив, как раньше»

Бывший нападающий сборной Сербии Предраг Миятович высказался о ситуации в «Реале» и возможной отставке главного тренера команды Карло Анчелотти.

«У меня такое впечатление, что в Мадриде все не так гладко, как было раньше. Анчелотти уже не так счастлив в команде, как пару месяцев назад. Но мне бы хотелось, чтобы Карло провел в «Реале» еще один сезон. Карло нужно сохранять спокойствие, ведь болельщики и футболисты любят его», — цитирует Миятовича Cadena Ser.

«Реал» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 59 очков за 27 матчей.