«Севилья» упустила победу над «Сельтой», пропустив на 89-й и 90+3 минутах

«Севилья» дома в меньшинстве сыграла вничью с «Сельтой» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 2:2.

Полузащитник хозяев поля Папа Гуйе на 6-й минуте получил первую желтую карточку, а на 19-й вторую и оставил команду в меньшинстве.

Счет в игре на 43-й минуте открыл нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири, на 81-й защитник Маркос Акунья удвоил преимущество команды.

На 89-й минуте встречи игрок «Сельты» Мигель Родригес отыграл один мяч, а на 90+3-й нападающий Гонсалу Пасьенсия сравнял счет. На 90+6-й минуте футболист хозяев Акунья получил красную карточку за неспортивное поведение.

«Севилья» занимает 13-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 32 очка. «Сельта» находится на 9-й строчке (36).