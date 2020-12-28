Месси заявил, что восхищается Криштиану Роналду

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, какие спортсмены его восхищают. Среди них оказался и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Есть много спортсменов, которые достойны восхищения, такие как Надаль и Федерер, также не могу не отметить Криштиану Роналду», — отметил Месси в интервью телеканалу La Sexta.

Контракт 33-летнего аргентинца с «Барселоной» истекает 30 июня 2021 года. Если он не продлит соглашение, то станет свободным агентом. В текущем сезоне Месси провел 18 матчей за «Барсу» и забил 10 мячей при пяти голевых передачах.