Месси вернулся в общую группу «Барселоны»
13:44
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вернулся в общую группу в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», информирует пресс-служба каталонцев.
Кроме того, часть тренировки в общей группе провел Усман Дембеле.
Напомним, что Месси из-за травмы еще не выходил на поле в этом сезоне. Дембеле в середине августа травмировал колено.
Матч «Боруссия» — «Барселона» состоится 17 сентября.
Leo Messi trained with the group and O. Demb?l? worked for part of the session with the team ?? pic.twitter.com/O1MF3DFntJ— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2019
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