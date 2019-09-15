Месси вернулся в общую группу «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вернулся в общую группу в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», информирует пресс-служба каталонцев.

Кроме того, часть тренировки в общей группе провел Усман Дембеле.

Напомним, что Месси из-за травмы еще не выходил на поле в этом сезоне. Дембеле в середине августа травмировал колено.

Матч «Боруссия» — «Барселона» состоится 17 сентября.