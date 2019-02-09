Месси, скорее всего, пропустит матч с "Атлетиком".

Капитан "Барселоны" Лионель Месси пропустил пятничную тренировку своей команды перед матчем с "Атлетиком" из Бильбао.

У 31-летнего аргентинца диагностирована травма бедра. С этим повреждением Месси отыграл матч с "Валенсией" на прошлых выходных, но в первом полуфинале Кубка Испании с "Реалом" он не вышел на поле в стартовом составе, войдя в игру по ходу второго тайма. В пятницу Лео занимался отдельно от остальной команды с физиотерапевтом. Велика вероятность того, что он пропустит воскресный поединок в Бильбао с местным "Атлетиком".

В текущем сезоне Месси сыграл 28 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 17 результативных передач. Его "Барселона" идет на первом месте в чемпионате Испании. "Блауграна" набрала 50 очков после 22 туров.