Месси с женой снялись в видеоклипе. Они страстно поцеловались под песню

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси с женой Антонеллой Рокуццо приняли участие в съемках клипа на песню «Antes Que El Mundo Se Acabe» рэпера Residente.

Основной посыл композиции: «Прежде, чем наступит конец света, мы должны поцеловаться». Этому и посвящен видеоряд. Среди 113 поцелуев, из которых состоит видеоролик, оказался и любовный жест Месси и его жены. Также в клипе поучаствовали игрок «Ювентуса» Пауло Дибала с подругой.