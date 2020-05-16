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Месси с женой снялись в видеоклипе. Они страстно поцеловались под песню

11:18
Лионель Месси с женой. Фото Instagram.
Лионель Месси с женой. Фото Instagram.
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Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси с женой Антонеллой Рокуццо приняли участие в съемках клипа на песню «Antes Que El Mundo Se Acabe» рэпера Residente.

Основной посыл композиции: «Прежде, чем наступит конец света, мы должны поцеловаться». Этому и посвящен видеоряд. Среди 113 поцелуев, из которых состоит видеоролик, оказался и любовный жест Месси и его жены. Также в клипе поучаствовали игрок «Ювентуса» Пауло Дибала с подругой.

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