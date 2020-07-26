Месси хочет, чтобы Бьелса возглавил «Барселону»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса возглавил каталонскую команду, сообщает The Sun. Аргентинский специалист вывел команду в АПЛ, в конце сезона у него заканчивается контракт.

У главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена напряженные отношения с Месси. Президент клуба Хосеп Мария Бартомеу хочет, чтобы в будущем команду возглавил Хави. Месси считает, что его соотечественник сможет разобраться с проблемами каталонцев.

Ранее Бьелса работал с «Лиллем», «Лацио», «Марселем», «Атлетиком», сборными Чили и Аргентины. С «Атлетиком» он доходил до финалов Кубка Испании и Лиги Европы.