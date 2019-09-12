Месси готов пообедать с Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси готов пообедать вместе с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду?. По словам аргентинца, у него хорошие отношения с португальцем.

— Криштиану пригласил меня пообедать? Без проблем. У меня с ним все в порядке. Мы не являемся близкими друзьями только потому, что никогда не играли в одной команде, — цитирует Месси Sport.es. — Обычно мы видимся только на церемониях .

На последней мы общались очень много, больше, чем обычно. Что касается совместного обеда, то неизвестно, когда мы пересечемся, ведь мы живем в разных странах, у нас есть свои обязанности. Однако, если будет случай, то никаких проблем нет.