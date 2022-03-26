Мбаппе остается приоритетной целью «Реала». Нападающий еще не подписал контракт с клубом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе летом может стать игроком «Реала». Переход в испанский клуб является приоритетным вариантом развития карьеры для нападающего сборной Франции. Однако контракт с испанским клубом пока не подписан, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что парижане хотят сохранить 23-летнего футболиста, заключив с ним новый контракт до 2024 года. По условиям контракта Мбаппе будет получать зарплату в размере 50 миллионов евро за сезон. Также футболист получит 100 миллионов в качестве бонуса за лояльность, если решит остаться в «ПСЖ».

Напомним, Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Действующий контракт форварда с клубом истекает в конце 2022 года.