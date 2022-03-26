«Реал» хочет отдать Азара в аренду. Клуб готов платить часть зарплаты футболисту

«Реал» хочет расстаться с нападающим Эденом Азаром, сообщает AS.

Клуб летом отдаст футболиста в аренду и возьмет на себя часть его зарплаты, надеясь, что Азар покажет хорошую игру и привлечет покупателей летом 2023 года.

Важным фактором в этой ситуации является и желание Азара поехать на ЧМ-2022 со сборной Бельгии. Если он не будет играть за «Реал», как сейчас, то главный тренер национальной команды Роберто Мартинес вряд ли включит его в заявку.

В этом сезоне 31-летний футболист провел 22 матча за «Реал», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.