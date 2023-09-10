Марчена поделился мнением о переходе Рамоса в «Севилью»

Бывший полузащитник «Севильи» Карлос Марчена рассказал об ожиданиях от защитника Серхио Рамоса, который вернулся в андалусийскую команду.

«Серхио знает клуб, характер города и болельщиков. Он будет помогать молодежи, станет лидером в раздевалке. Рамос привнесет гораздо больше, чем просто футбольные результаты. Во многих отношениях он становится лучше, Серхио будет очень полезен команде.

Я давно знал о его желании вернуться, нас всегда объединяло место, где мы выросли. Считаю, что Серхио никогда не мог понятно объяснить, почему у него и клуба были натянутые отношения. Но сейчас он является игроком «Севильи», и я этому очень рад. Он добавит команде величия», — приводит слова Рамоса Marca.

4 сентября «Севилья» объявила о возвращении Рамоса. 37-летний испанец перешел в команду красно-белых в статусе свободного агента, подписав контракт до конца июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 Рамос провел 45 матчей во всех турнирах за «ПСЖ», в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.