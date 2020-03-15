Мангала сдал положительный тест на коронавирус, несмотря на отсутствие симптомов

Защитник «Валенсии» Эльяким Мангала подтвердил заражение коронавирусом, при этом отметив, что у него нет симптомов заболевания. Ранее сообщалось, что у пятерых членов клуба выявлено заражение.

«Сегодня я узнал, что заражен коронавирусом, — написал Мангала в Twitter. — Я чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов вируса. В итоге я нахожусь один дома, отдельно от семьи.

Я понял, что мы можем переносить вирус без симптомов, вот почему я рекомендую всем принять необходимые меры и избежать контактов с другими людьми, даже если вы чувствуете себя хорошо. Если все последуют инструкциям, мы сможем избежать дальнейшего распространения.

Спасибо всем за слова поддержки. Берегите себя и близких и следуйте инструкциям".

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.