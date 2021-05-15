Президент ла лиги рассказал о возможном проведении класико в США
Президент ла лиги Хавьер Тебас рассказал об идее проведения матчей испанских команд в США.
«Провести «эль класико» в США будет сложно. Это игра между самыми главными клубами мира. Но существует хорошая вероятность проведения там других официальных игр. Мы надеемся, что в недалеком будущем мы сможем увидеть, как «Барселона», «Реал» или «Атлетико» проведут там одну игру», — цитирует Тебаса ESPN.
Из-за пандемии коронавируса матчи чемпионата Испании проводятся без зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/soccer/spanish-primera-division/story/4385475/real-madrid-vs-barcelona-league-clasicos-wont-be-in-us-la-liga-president-javier-tebas
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