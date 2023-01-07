«Мальорка» обыграла «Вальядолид»

«Мальорка» обыграла «Вальядолид» в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:0.

«Мальорка» набрала 22 очков и пока занимает 10-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» потерпел третье поражение подряд и идет на 15-й строчке (17 очков).