«Мальорка» уступила «Гранаде» и вылетела из ла лиги

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Мальорка» дома уступила «Гранаде» (1:2). Островитяне лишились шансов остаться в элитном дивизионе.

В составе хозяев отличился Кучо Эрнандес. У гостей забивали Виктор Диас и Карлос Фернандес. «Мальорка» завершала матч в меньшинстве после удаления в концовке.

«Мальорка» за тур до финиша имеет 32 очка и занимает 19-е место. Команда потеряла шансы покинуть зону вылета. У идущей на спасительном 17-м месте «Сельте» на четыре очка больше. Таким образом, островитяне следующий сезон проведут в сегунде. Ранее потерял шансы на сохранение прописки «Эспаньол».

У «Гранады» 53 очка и девятая позиция. Команда сохраняет теоретические шансы побороться за место в Лиге Европы. В заключительном, 38-м туре, «Мальорка» на выезде сыграет с «Осасуной», а «Гранада» примет «Атлетик». Игры состоятся 19 июля и начнутся в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига

37-й тур

«Мальорка» — «Гранада» — 1:2 (1:1)

Голы: Кучо Эрнандес, 20 (1:0). Диас, 45+1 (1:1). Фернандес, 69 (1:2).

«Мальорка»: Рейна, Райльо (Седлар, 63), Вальент, Агбеньеню (Джуниор, 72), Севилья, Посо, Кубо, Д.Родригес, Баба (Трайковски, 72), Будимир, Кучо Эрнандес (Пратс, 88).

«Гранада»: Силва, Диас, Мартинес (Дуарте, 46), Санчес, Нева, Вико (Монторо, 64), Эррера (Фернандес, 46), Брайс, Пуэртас, Сольдадо (Азиз, 76), Мачис (Жил Диаш, 88).

Предупреждения: Будимир, 2. Эррера, 21. Севилья, 28. Баба, 33. Монторо, 44. Вальент, 60. Кубо, 67. Кучо Эрнандес, 84. Мачис, 86. Пуэртас, 90. Силва, 90+6.

Удаления: Седлар, 80. Кучо Эрнандес, 90+7 (вторая ж.к.).

Судья: Эстрада Фернандес.

16 июля. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».