Форвард «Атлетико» Мората быстро восстановился после травмы

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората быстро восстановился после травмы колена, сообщает Mundo Deportivo. Футболист получил повреждение неделю назад.

По данным источника, ожидалось, что на восстановлени от травмы Мората потребуется три недели, однако сегодня, 18 февраля, он уже тренировался в общей группе.

Форвард сможет сыграть в ближайшем матче против «Интера» в Лиге чемпионов. Матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» пройдет в Италии во вторник, 20 февраля.