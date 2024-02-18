Форвард «Атлетико» Мората быстро восстановился после травмы
Нападающий «Атлетико» Альваро Мората быстро восстановился после травмы колена, сообщает Mundo Deportivo. Футболист получил повреждение неделю назад.
По данным источника, ожидалось, что на восстановлени от травмы Мората потребуется три недели, однако сегодня, 18 февраля, он уже тренировался в общей группе.
Форвард сможет сыграть в ближайшем матче против «Интера» в Лиге чемпионов. Матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» пройдет в Италии во вторник, 20 февраля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|25
|19
|5
|1
|53-16
|62
|
2
|Жирона
|24
|17
|5
|2
|52-29
|56
|
3
|Барселона
|25
|16
|6
|3
|52-34
|54
|
4
|Атлетико
|25
|16
|3
|6
|50-26
|51
|
5
|Атлетик
|24
|13
|7
|4
|42-21
|46
|
6
|Р. Сосьедад
|25
|10
|10
|5
|34-23
|40
|
7
|Бетис
|25
|9
|12
|4
|28-25
|39
|
8
|Валенсия
|25
|10
|6
|9
|29-29
|36
|
9
|Лас-Пальмас
|25
|10
|5
|10
|25-25
|35
|
10
|Хетафе
|25
|8
|10
|7
|33-34
|34
|
11
|Осасуна
|25
|9
|5
|11
|29-36
|32
|
12
|Алавес
|25
|7
|7
|11
|24-31
|28
|
13
|Вильярреал
|25
|6
|8
|11
|35-47
|26
|
14
|Р. Вальекано
|25
|5
|10
|10
|22-33
|25
|
15
|Севилья
|25
|5
|9
|11
|30-37
|24
|
16
|Мальорка
|25
|4
|11
|10
|22-33
|23
|
17
|Сельта
|25
|4
|8
|13
|27-37
|20
|
18
|Кадис
|25
|2
|11
|12
|15-35
|17
|
19
|Гранада
|25
|2
|8
|15
|27-49
|14
|
20
|Альмерия
|25
|0
|8
|17
|23-52
|8
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.02
|23:00
|
Вильярреал – Хетафе
|1 : 1
|17.02
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|5 : 0
|17.02
|18:15
|
Осасуна – Кадис
|2 : 0
|17.02
|20:30
|
Сельта – Барселона
|1 : 2
|17.02
|23:00
|
Валенсия – Севилья
|0 : 0
|18.02
|16:00
|
Р. Вальекано – Реал
|1 : 1
|18.02
|18:15
|
Гранада – Альмерия
|1 : 1
|18.02
|20:30
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|1 : 2
|18.02
|23:00
|
Бетис – Алавес
|0 : 0
|19.02
|23:00
|
Атлетик – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|19
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|17
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3
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