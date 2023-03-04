«Мальорка» дома проиграла «Эльче»

«Мальорка» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании проиграла «Эльче» (0:1). Победный гол на 88-й минуте забил нападающий Лукас Бойе.

В добавленное время хозяева сравняли счет, но мяч форварда Ведата Муричи был отменен после подсказки ВАР.