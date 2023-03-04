«Альмерия» после победы над «Барселоной» проиграла «Вильярреалу»

«Альмерия» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании уступила «Вильярреалу» (0:2). В составе победителей отличились Жерар Морено и Хосе Луис Моралес.

В матче прошлого тура «Альмерия» на своем поле победила «Барселону» (1:0), это поражение стало для каталонцев всего вторым в ла лиге.