В УЕФА выбрали замену экс-главе испанского футбола после скандала с поцелуем

Исполком УЕФА выбрал нового вице-президента организации после ухода бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Новым вице-президентом УЕФА назначен глава Федерации футбола Албании Арманд Дука. Рубиалес покинул свой пост 10 сентября.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.

10 сентября Рубиалес объявил, что покидает свой пост главы RFEF. Сообщалось, что Чеферин убедил его подать в отставку в связи с тем, что эта ситуация может повлиять на шансы Испании на проведение чемпионата Европы в 2030 году.