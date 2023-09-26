В УЕФА выбрали замену экс-главе испанского футбола после скандала с поцелуем
Исполком УЕФА выбрал нового вице-президента организации после ухода бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Новым вице-президентом УЕФА назначен глава Федерации футбола Албании Арманд Дука. Рубиалес покинул свой пост 10 сентября.
20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.
Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.
10 сентября Рубиалес объявил, что покидает свой пост главы RFEF. Сообщалось, что Чеферин убедил его подать в отставку в связи с тем, что эта ситуация может повлиять на шансы Испании на проведение чемпионата Европы в 2030 году.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|6
|5
|1
|0
|16-6
|16
|
2
|Жирона
|6
|5
|1
|0
|16-7
|16
|
3
|Реал
|6
|5
|0
|1
|11-6
|15
|
4
|Атлетик
|6
|4
|1
|1
|11-4
|13
|
5
|Атлетико
|5
|3
|1
|1
|13-5
|10
|
6
|Валенсия
|6
|3
|1
|2
|9-6
|10
|
7
|Р. Вальекано
|6
|3
|1
|2
|7-9
|10
|
8
|Р. Сосьедад
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|
9
|Кадис
|6
|2
|2
|2
|6-8
|8
|
10
|Бетис
|6
|2
|2
|2
|6-11
|8
|
11
|Хетафе
|6
|2
|1
|3
|8-11
|7
|
12
|Вильярреал
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
13
|Осасуна
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|
14
|Алавес
|6
|2
|0
|4
|5-9
|6
|
15
|Лас-Пальмас
|6
|1
|2
|3
|2-4
|5
|
16
|Мальорка
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
17
|Севилья
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|
18
|Сельта
|6
|1
|1
|4
|6-10
|4
|
19
|Гранада
|6
|1
|0
|5
|9-17
|3
|
20
|Альмерия
|6
|0
|2
|4
|7-13
|2
|26.09
|20:00
|
Севилья – Альмерия
|- : -
|26.09
|22:30
|
Мальорка – Барселона
|- : -
|27.09
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|27.09
|20:00
|
Реал – Лас-Пальмас
|- : -
|27.09
|20:00
|
Вильярреал – Жирона
|- : -
|27.09
|22:30
|
Кадис – Р. Вальекано
|- : -
|27.09
|22:30
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|28.09
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|28.09
|20:00
|
Гранада – Бетис
|- : -
|28.09
|22:30
|
Осасуна – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Диего Рико
Хетафе
|3
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Рафинья
Барселона
|4
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|5
|1
|1