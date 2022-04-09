«Мальорка» — «Атлетико» — 1:0: видеообзор матча чемпионата Испании

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«Атлетико» на выезде уступил «Мальорке» в матче 31-го тура чемпионата Испании со счетом 0:1

Победным голом с пенальти на 68-й минуте отметился нападающий Ведат Мурики.

«Атлетико» с 57 очками занимает четвертое место в турнирной таблице испанской ла лиги. «Мальорка» располагается на 17-й строчке (29 очков).