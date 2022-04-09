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«Мальорка» — «Атлетико» — 1:0: видеообзор матча чемпионата Испании

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
9 апреля. «Мальорка» — «Атлетико» — 1:0.
Фото ФК «Мальорка».

«Атлетико» на выезде уступил «Мальорке» в матче 31-го тура чемпионата Испании со счетом 0:1

Победным голом с пенальти на 68-й минуте отметился нападающий Ведат Мурики.

«Атлетико» с 57 очками занимает четвертое место в турнирной таблице испанской ла лиги. «Мальорка» располагается на 17-й строчке (29 очков).

Испания. Лига 1. 31-й тур
09 апр, 17:15. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
1:0
Атлетико
Голы
Муричи, 68 (1:0)
Мальорка
Рико Оливан Маффео Хауме Коста Райльо Вальент Санчес (Батталья, 86) Баба (Гренье, 90+6) Родригес Ли Кан Ин (Кубо, 54) Муричи
Атлетико
Облак Савич Фелипе (Лоди, 75) Мандава Кондогбья де Пауль (Врсалько, 62) Коке (Лемар, 46) Льоренте Гризманн (Кунья, 46) Суарес (Жоау Феликс, 62) Феррейра-Карраско
Предупреждения
Родригес 44’  -  Врсалько 63’, Мандава 66’, Савич 80’, Кондогбья 84’
Судьи
Мунуэра (Испания)

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 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
3
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
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 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
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16
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 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
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