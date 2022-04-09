«Барселона» хочет продлить Серхи Роберто

«Барселона» собирается продлить соглашение с полузащитником Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство клуба и представители 30-летнего футболиста встретятся на следующей неделе.

Контракт Серхи Роберто с каталонским клубом заканчивается летом 2022 года.

В текущем сезоне хавбек провел за «Барселону» 12 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.