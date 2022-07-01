Люк де Йонг и Адам Траоре покинули «Барселону»
«Барселона» объявила на официальном сайте об уходе форвардов команды Люка де Йонга и Адама Траоре.
Контракты игроков с каталонцами истекли, они выступали к «Барсе» на правах аренды. Де Йонг вернулся в «Севилью», Адам — в «Вулверхэмптон».
Голландец в скором времени станет игроком ПСВ, он прошел медосмотр в команде. В составе «Барсы» он провел 29 матчей, забив 7 голов.
Траоре — воспитанник сине-гранатовых, он вернулся в клуб зимой. В его активе 1 гол и 4 результативных паса в 20 играх.
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4
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5
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11
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12
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13
|Эльче
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|0-0
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14
|Эспаньол
|0
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|0
|0-0
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15
|Хетафе
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0-0
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19
|Вальядолид
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20
|Жирона
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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