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1 июля, 23:45

Люк де Йонг и Адам Траоре покинули «Барселону»

Виктория Кравченко
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«Барселона» объявила на официальном сайте об уходе форвардов команды Люка де Йонга и Адама Траоре.

Контракты игроков с каталонцами истекли, они выступали к «Барсе» на правах аренды. Де Йонг вернулся в «Севилью», Адам — в «Вулверхэмптон».

Голландец в скором времени станет игроком ПСВ, он прошел медосмотр в команде. В составе «Барсы» он провел 29 матчей, забив 7 голов.

Траоре — воспитанник сине-гранатовых, он вернулся в клуб зимой. В его активе 1 гол и 4 результативных паса в 20 играх.

Футбол
ФК Барселона
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