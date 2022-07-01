Люк де Йонг и Адам Траоре покинули «Барселону»

«Барселона» объявила на официальном сайте об уходе форвардов команды Люка де Йонга и Адама Траоре.

Контракты игроков с каталонцами истекли, они выступали к «Барсе» на правах аренды. Де Йонг вернулся в «Севилью», Адам — в «Вулверхэмптон».

Голландец в скором времени станет игроком ПСВ, он прошел медосмотр в команде. В составе «Барсы» он провел 29 матчей, забив 7 голов.

Траоре — воспитанник сине-гранатовых, он вернулся в клуб зимой. В его активе 1 гол и 4 результативных паса в 20 играх.