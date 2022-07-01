«Барселона» сообщила о переименовании «Камп Ноу»

«Барселона» объявила о том, что новый стадион команды переименован. Теперь арена называется «Spotify Камп Ноу».

Переименование входит в сделку с компанией Spotify. С помощью спонсора каталонцы получат дополнительные средства. Сумма, которую получили каталонцы, не сообщается. Была информация, что «Барса» может получить около 300 миллионов евро.

Ранее в «Барсе» не раз сообщали, что у клуба есть серьезные финансовые проблемы. Ряд игроков согласились на сокращение зарплаты, чтобы помочь команде.