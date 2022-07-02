Модрич: «Бензема заслужил «Золотой мяч». Он заставил замолчать всех критиков»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич оценил игру нападающего мадридского клуба Карима Бензема. Он считает, что 34-летний француз заслуживает «Золотой мяч».
«Бензема — это Бензема! — приводит слова Модрича Sportske Novosti. — «Девятка» и «десятка» в одном, синергия таланта и силы, игривости и исполнительности. Один из величайших футболистов, с которыми я играл. Конечно, Бензема заслужил «Золотой мяч», потому что провел отличный сезон! Когда его способности ставили под сомнение, Карим не сдавался, верил в себя и отвечал на критику талантом, трудом и борьбой. Он заставил замолчать всех критиков и превратил их в своих поклонников«.
Полузащитник рассказал о своих отношениях с Бензема.
«Мы поладили с первого дня. Взаимное уважение — это основа дружеских отношений. Вот уже десять лет мы разделяем одну судьбу в «Реале», — сказал он.
В прошедшем сезоне нападающий забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 46 матчах за мадридцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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|0-0
|0
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11
|Сельта
|0
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12
|Р. Вальекано
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|0-0
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13
|Эльче
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|0-0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|0
|0-0
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20
|Жирона
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|0-0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
|- : -