Модрич: «Бензема заслужил «Золотой мяч». Он заставил замолчать всех критиков»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич оценил игру нападающего мадридского клуба Карима Бензема. Он считает, что 34-летний француз заслуживает «Золотой мяч».

«Бензема — это Бензема! — приводит слова Модрича Sportske Novosti. — «Девятка» и «десятка» в одном, синергия таланта и силы, игривости и исполнительности. Один из величайших футболистов, с которыми я играл. Конечно, Бензема заслужил «Золотой мяч», потому что провел отличный сезон! Когда его способности ставили под сомнение, Карим не сдавался, верил в себя и отвечал на критику талантом, трудом и борьбой. Он заставил замолчать всех критиков и превратил их в своих поклонников«.

Полузащитник рассказал о своих отношениях с Бензема.

«Мы поладили с первого дня. Взаимное уважение — это основа дружеских отношений. Вот уже десять лет мы разделяем одну судьбу в «Реале», — сказал он.

В прошедшем сезоне нападающий забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 46 матчах за мадридцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.