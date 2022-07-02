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Модрич: «Бензема заслужил «Золотой мяч». Он заставил замолчать всех критиков»

Модрич считает, что Бензема заслуживает «Золотой мяч»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич оценил игру нападающего мадридского клуба Карима Бензема. Он считает, что 34-летний француз заслуживает «Золотой мяч».

«Бензема — это Бензема! — приводит слова Модрича Sportske Novosti. — «Девятка» и «десятка» в одном, синергия таланта и силы, игривости и исполнительности. Один из величайших футболистов, с которыми я играл. Конечно, Бензема заслужил «Золотой мяч», потому что провел отличный сезон! Когда его способности ставили под сомнение, Карим не сдавался, верил в себя и отвечал на критику талантом, трудом и борьбой. Он заставил замолчать всех критиков и превратил их в своих поклонников«.

Полузащитник рассказал о своих отношениях с Бензема.

«Мы поладили с первого дня. Взаимное уважение — это основа дружеских отношений. Вот уже десять лет мы разделяем одну судьбу в «Реале», — сказал он.

В прошедшем сезоне нападающий забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 46 матчах за мадридцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/reprezentacija/luka-modric-samo-za-sn-otkrio-kljucni-detalj-rekao-sam-mu-razbit-cemo-ih-mbappe-necemo-ga-valjda-razapeti-15217450?__cf_chl_rt_tk=NYho_OGGanvcfYPcBUyUxaoJd9wImzCXKpVGND.9LLo-1656754860-0-gaNycGzNCZE
Карим Бензема
Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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