Пике надеется восстановиться от травмы к матчу с «Реалом»
08:11
Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что надеется вернуться на поле в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Реала».
«Я постараюсь сыграть с «Реалом». Хочу вернуться как можно скорее, особенно с учетом матча против «Реала», — приводит Goal слова Пике.
В сезоне-2020/21 Пике провел 15 матчей за «Барселону», на его счету 2 гола. 34-летний испанец восстанавливается от травмы колена, 31 марта футболист вернулся к тренировкам в общей группе.
Матч «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля, начало — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/pique-hoping-to-return-from-injury-in-time-for-barcelonas/wdptmg0p033219qahewewkt3d
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...