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Пике надеется восстановиться от травмы к матчу с «Реалом»

08:11
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что надеется вернуться на поле в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Реала».

«Я постараюсь сыграть с «Реалом». Хочу вернуться как можно скорее, особенно с учетом матча против «Реала», — приводит Goal слова Пике.

В сезоне-2020/21 Пике провел 15 матчей за «Барселону», на его счету 2 гола. 34-летний испанец восстанавливается от травмы колена, 31 марта футболист вернулся к тренировкам в общей группе.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля, начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/pique-hoping-to-return-from-injury-in-time-for-barcelonas/wdptmg0p033219qahewewkt3d

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