Пике надеется восстановиться от травмы к матчу с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что надеется вернуться на поле в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Реала».

«Я постараюсь сыграть с «Реалом». Хочу вернуться как можно скорее, особенно с учетом матча против «Реала», — приводит Goal слова Пике.

В сезоне-2020/21 Пике провел 15 матчей за «Барселону», на его счету 2 гола. 34-летний испанец восстанавливается от травмы колена, 31 марта футболист вернулся к тренировкам в общей группе.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля, начало — в 22.00 (мск).