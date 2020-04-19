Лука Зидан не будет продлевать контракт с «Реалом»

Голкипер «Реала», находящийся в аренде в «Расинге», Лука Зидан летом покинет мадридский клуб. 21-летний француз не продлит действующий контракт, который истекает 30 июня 2020 года. Игрок хочет продолжить карьеру во Франции, сообщает Marca.

Ранее появлялась информация, что мадридский клуб также не станет выкупать права на Альфонса Ареола, и вратарь вернется в «ПСЖ» по итогам чемпионата.

В текущем сезоне сегунды Зидан-младший провел 29 матчей и пропустил 37 голов.