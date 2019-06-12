14:50 | Футбол — Испания

Лука Йович: "Я самый счастливый ребенок в мире"

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Нападающий и новичок "Реала" Лука Йович на собственной презентации в Мадриде признался, что исполнил свою мечту, когда подписал контракт с испанской командой.

21-летний серб перешел в "Реал" из франкфуртского "Айнтрахта" 4 июня.

– Я самый счастливый ребенок в мире, который подписал контракт с этим большим клубом. Сделаю все, чтобы помочь "Реалу" выиграть много титулов. Уверен, что выбрал лучший вариант продолжения карьеры, – приводит слова Йовича Marca.

 

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