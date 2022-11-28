Энрике: «Никто не ожидал, что Моуринью станет тем, кем сейчас является»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике вспомнил о времени, когда Жозе Моуринью работал ассистентом Луи ван Галя в «Барселоне».

«Никто не ожидал, что Моуринью станет тем, кем сейчас является. Он был спокойным, но мог возражать Галю. Я с ним все еще общаюсь. Мне он очень нравится», — заявил Энрике на пресс-конференции.

На данный момент Моуринью возглавляет «Рому», которая после 15 туров серии А занимает 7-е место.