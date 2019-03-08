Луис Энрике: "Месси – гений. Он делает на поле такие вещи, будто он в "Матрице"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике сравнил капитана и нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с героями кинофильма "Матрица", сообщает Mundo Deportivo.

– Мы говорим о гении, вспомните фильм "Матрица". Помните, что когда изображение внезапно замедляется, то главные герои могли делать то, что хотят. Так вот, это и делает Месси на поле. Иньеста также обладает невероятными способностями. Хавбек с помощью периферийного зрения направляет свои передачи туда, куда забегают партнеры. Подобные вещи делает только Иньеста и, прежде всего, Месси, - приводит слова Луиса Энрике Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Месси сыграл в 34 матчах за "Барселону", забил 33 гола и отдал 18 голевых передач.

Все о чемпионате Испании – здесь