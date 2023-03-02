«Кадис» требует переиграть концовку матча с «Эльче» из-за решений арбитра

Президент «Кадиса» Мануэль Вискайно сообщил, что клуб обратился в Спортивный арбитражный суд с иском против ла лиги из-за судейства в игре с «Эльче» (1:1).

В матче «Кадис» — «Эльче», который состоялся 16 января, на 81-й минуте нападающий гостей Эсекиэль Понсе забил гол из офсайда. Арбитр ВАР Хавьер Иглесиас Вильянуэва проигнорировал просьбу бокового рефери проверить эпизод, и в итоге главный судья матча Гаудалупе Поррас Аюсо засчитал взятие ворот.

«Это не ошибка интерпретации эпизода, это не удар защитника нападающему ногой в голову, когда можно сказать, что нападающий ударил защитника головой по ноге, — заявил Вискайно в интервью Releve. — Отказ арбитра проверить эпизод на офсайд — это не ошибка, а проявление халатности. Мой вывод подтверждается еще и тем, что технический комитет судей и Королевская испанская футбольная федерация признали, что арбитры были неправы, и вынесли в их адрес дисциплинарные наказания. Поэтому не говорите мне, что это истерика «Кадиса».

Президент «Кадиса» отметил, что клуб настаивает на том, чтобы доиграть матч, начав его с 81-й минуты при счете 1:0. «Мы привели последовательные аргументы и не считаем, что наше требование безумно. Мы просто просим повторить концовку матча. Может случиться так, что «Кадис» выиграет, проиграет или сыграет вничью. Но это будет честный результат. Два очка могут решить нашу судьбу в ла лиге, поэтому для клуба это очень серьезно», — добавил Вискайно.

На данный момент «Кадис» занимает 16 место в турнирной таблице ла лиги, имея в активе 25 очков после 23 туров. «Эльче» с 9 очками находится на последнем месте.