Лоран Блан может стать главным тренером «Барселоны», пока Хави не покинет Катар

Лоран Блан может сменить Кике Сетьена на посту главного тренера «Барселоны», сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, 54-летний француз может временно возглавить клуб, пока не истечет контракт экс-полузащитника каталонцев Хави, который руководит «Аль-Саддом». Контракт испанца с катарским клубом истекает по окончании сезона-2020/21.

?Последним местом работы Блана был «ПСЖ», где тот работал с 2013 по 2016 год. С парижанами он трижды становился чемпионом Франции и обладателем Кубка французской лиги и Суперкубка Франции, а также дважды выигрывал Кубок страны. Также, Блан работал с «Бордо» и сборной Франции.