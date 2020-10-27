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Лизаразю рекомендует Гризманну уйти из «Барселоны»

06:31
Антуан Гризманн. Фото Instagram
Антуан Гризманн. Фото Instagram
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Экс-игрок сборной Франции Бишенте Лизаразю считает, что нападающему Антуану Гризманну стоит задуматься об уходе из «Барселоны». 29-летний француз в этом сезоне не забил ни одного гола.

— Гризманн приехал в «Барсу» из-за своей фантазии — играть с Месси, — цитирует BeFoot Лизаразю. — Но, к сожалению, между ними нет технической связи. Он больше не может играть в футбол в «Барсе». Не нужно стесняться уходить, если не можешь найти свое место.

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