Лионель Месси: "Вальверде не в чем обвинить"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси считает, что Эрнесто Вальверде должен сохранить пост главного тренера. По его мнению, специалист не заслуживает критики.

– Если честно, я много слышал о критике в его адрес, – цитирует AS Месси. – Это слышу то тут, то там. Но я думаю, что он проделал блестящую работу. Считаю, что его не в чем обвинять. В произошедшем с "Ливерпулем" виноваты только игроки. Отчасти в этом виноват и я. Как и все остальные. Я хочу, чтобы Вальверде остался. Он многое сделал. Мы близки к дублю. За два года мы проиграли только две решающие игры. Да, у нас есть недостатки. Но мы многое сделали хорошо.