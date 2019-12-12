Лионель Месси: «В ла лиге каждая команда может выиграть у каждой»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о конкуренции в чемпионате Испании. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу.

— Ла лига становится все более и более равномерной, — цитирует аргентинца Goal. — Каждая команда может выиграть у каждой. Становится все труднее играть в гостях. Команды стали сильнее в родных стенах. Они знают, что для достижения нужно побеждать дома. Это делает чемпионат более равным и сложным.

Я ожидаю очень сильный «Реал». Они показали это в последних матчах, в ла Лиге и в Лиге чемпионов. «Барселона» против «Реала» — это всегда особые матчи.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр