Лионель Месси: «В ла лиге каждая команда может выиграть у каждой»
11:42
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о конкуренции в чемпионате Испании. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу.
— Ла лига становится все более и более равномерной, — цитирует аргентинца Goal. — Каждая команда может выиграть у каждой. Становится все труднее играть в гостях. Команды стали сильнее в родных стенах. Они знают, что для достижения нужно побеждать дома. Это делает чемпионат более равным и сложным.
Я ожидаю очень сильный «Реал». Они показали это в последних матчах, в ла Лиге и в Лиге чемпионов. «Барселона» против «Реала» — это всегда особые матчи.
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