Лионель Месси: "Мне нравилось играть против Роналду. Было бы хорошо, если бы он остался в "Реале"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признался, что ему нравилось играть против форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, когда тот выступал за "Реал". 34-летний португалец перешел в итальянский клуб летом 2018 года.

- Мне было приятно играть против Роналду, пусть и было и трудно, - приводит слова Месси AS. - Мне нравилось выигрывать трофеи, когда он был в "Реале". Было бы хорошо, если бы он продолжал играть за мадридский клуб.

В текущем сезоне Роналду провел 36 матчей за "Ювентус", забил 24 гола и отдал 10 резулоьтативных передач. Месси принял участие в 37 встречах в составе "Барселоны", отметившись 39 забитыми мячами и 16 голевыми пасами.

Все о чемпионате Испании - здесь