Лионель Месси: «Мечтаю играть «Ньюэлл'с Олд Бойз», но моему сыну не нравится в Аргентине»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси хочет поиграть в будущем за аргентинский клуб «Ньюэлл'с Олд Бойз». При этом он отметил, что его сыну Тиаго не нравится в Аргентине.

— Я мечтаю играть за «Олд Бойз», но я не знаю, что произойдет в будущем, — сказал футболист в интервью TyC. — Когда я говорю Тигао, что мы куда-то едем, он раздражается. Ему ничего не нравится в Аргентине. Когда мы едем в Аргентину, он сразу хочет назад в Барселону к своим друзьям. Семья — приоритет в моей жизни.

Месси в юношеском возрасте выступал за команду из Росарио, но покинул ее в возрасте 12 лет. «Барса» оплатила ему лечение от заболевания, и за нее он провел всю профессиональную карьеру.

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