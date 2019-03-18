Лионель Месси: "Благодарю болельщиков "Бетиса" за овации. Со мной такого раньше не случалось"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси после матча 28-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (4:1) поблагодарил болельщиков соперника. Фанаты севильской команды устроили аргентинцу овации после его третьего гола.

- Это очень важная победа. Если голы важны для того, чтобы набрать 3 очка, то они важны и для меня, - приводит Marca слова Месси. - Соперник очень хорошо общается с мячом, но у нас не возникло реальных проблем. Овации болельщиков? Очень им благодарен. Такого со мной раньше не случалось.