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«Лилль» выразил поддержку Луису Энрике, потерявшему дочь

03:40
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«Лилль» на официальной странице в Twitter выразил поддержку экс-главному тренеру «Барселоны» Луису Энрике. У испанца на этой неделе из-за болезни умерла девятилетняя дочь.

«Весь «Лилль» в этот трудный момент с Луисом Энрике», — говорится в сообщении.

Пронзительный пост Луиса Энрике. У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь //
У Луиса Энрике умерла дочка. Ей было 9 лет

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