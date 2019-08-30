«Лилль» выразил поддержку Луису Энрике, потерявшему дочь

«Лилль» на официальной странице в Twitter выразил поддержку экс-главному тренеру «Барселоны» Луису Энрике. У испанца на этой неделе из-за болезни умерла девятилетняя дочь.

«Весь «Лилль» в этот трудный момент с Луисом Энрике», — говорится в сообщении.

Todo LOSC Lille acompa?a a Luis Enrique en este dif?cil momento. https://t.co/dqYwhtyCxe — LOSC Lille ES (@LOSC_ES) August 29, 2019

Пронзительный пост Луиса Энрике. У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь //

У Луиса Энрике умерла дочка. Ей было 9 лет