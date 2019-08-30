Пронзительный пост Луиса Энрике. У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике сообщил на своей странице в Twitter о смерти дочки Ханы, которой было только 9 лет. Ребенок 5 месяцев боролась с раком костей.

«Наша дочь Хана скончалась сегодня днем в возрасте 9 лет после 5 напряженных месяцев борьбы с остеосаркомой. Мы благодарим всех за добрые жесты, полученные за эти месяцы, и мы ценим благоразумие и понимание. Также выражаем благодарность персоналу больниц за их самоотверженность и лечение, врачам, медсестрам и всем добровольцам.

Мы будем очень по тебе скучать, но будем помнить тебя каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Вы будете звездой, которая ведет нашу семью. Покойся с миром", — написал Энрике.